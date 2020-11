24-Uurs manifestatie Grote Markt moet situatie kamp Moria weer op de kaart zetten

nieuws

Op de Grote Markt begint zondag om 13.00 uur een 24-uurs manifestatie voor de vluchtelingen die onder erbarmelijke omstandigheden in kamp Moria verblijven. Organisator Willeke Evink zet zaterdag de laatste puntjes op de ‘i’.

Hoi Willeke! Hoe gaat het met de voorbereidingen?

“Ja, eigenlijk heel goed! Vanochtend tussen 11.00 en 12.00 uur hebben we eigenlijk al een aftrap gedaan waarbij het ‘Moria-lied’ op het carillon van de Martinitoren werd gespeeld. Morgenmiddag om 13.00 uur starten we vervolgens met onze manifestatie die dus 24 uur gaat deuren. Daarbij houden we ons aan de geldende coronamaatregelen. Dus de oproep is ook om niet massaal te komen. De bedoeling is dat mensen het vooral thuis via livestreams op Facebook en Instagram gaan volgen.”

Hoe ziet het programma er precies uit?

“We beginnen om 13.00 uur met verschillende sprekers. Zo komt Sandrine Lafay vertellen over de grote brand die het kamp trof, is er een ervaringsverhaal van een vluchteling uit Noord-Irak en ga ik zelf iets vertellen, vanuit mijn functie in het AZC, over de psychische gevolgen van vluchten. Daarnaast is er ook muziek. Dra Diarra uit Mali gaat bijvoorbeeld spelen op een Afrikaanse instrument N’Goni”

Een week geleden maakte je voor het eerst gewag van deze actie. Hoe is er sindsdien gereageerd?

“Ja, eigenlijk heel goed. Heel veel mensen hebben laten weten dat ze het belangrijk vinden dat hier aandacht voor is. Aan de andere kant is dit ook een onderwerp waar de meningen verdeeld over zijn. Het verdeeld zijn zie je bijvoorbeeld ook in de politiek. Maar daar gaat het ons niet om. We willen niet over links of rechts. Wat we met deze actie willen is dat we als beschaving, als mensheid, de ogen openen. Dat we mensen die in nood zijn moeten helpen.”

Wat is jullie doel?

“Eigenlijk hebben we twee doelen. De laatste maanden zie en hoor je nog maar weinig iets over de situatie in kamp Moria. Dat is wellicht ook wel heel logisch. We hebben in Nederland te dealen met een coronavirus en ondertussen waren er de Amerikaanse presidentsverkiezingen. Wat we willen is dat dit onderwerp weer op de kaart wordt gezet. We willen informatie geven over wat zich daar afspeelt. Daarnaast proberen we ook een stukje bewustwording te creëren. Hier in Nederland hebben we het over het algemeen heel goed, terwijl een paar honderd kilometer verderop mensen zo moeten leven. Het kan gewoon niet.”

Facebook en Instagram

Behalve in Groningen vinden er ook acties plaats in verschillende andere Europese steden. De actie duurt tot maandagmiddag 13.00 uur. Het is live te volgen via deze Instagram-pagina of via deze Facebook-pagina.