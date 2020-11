136 infecties in provincie Groningen; Het Hogeland heeft meer besmettingen dan Stad

nieuws

Foto: Alex Waltner via Wikimedia Commons (CC 4.0 SA) - Illustratie: Sketchepedia

Het aantal besmettingen in de gemeente Groningen is sinds donderdagochtend toegenomen met 26 infecties. Dat blijkt uit cijfers die het RIVM vrijdagmiddag bekend maakte. In de rest van de provincie werden nog eens 108 besmettingen gevonden, waarvan 31 in de gemeente Het Hogeland.

In de gemeente Groningen werden zeven besmettingen meer aangetroffen dan in de voorgaande vierentwintig uur.

De gemeente Het Hogeland kende het afgelopen etmaal het hoogste aantal besmettingen van de provincie (31), 19 meer dan een dag eerder. In de provincie als geheel werden 36 besmettingen meer aangetroffen dan tussen woensdag- en donderdagochtend.

Hieronder vindt u een overzicht met het aantal besmettingen dat tussen donderdag- en vrijdagochtend is gemeld bij het RIVM uit de provincie Groningen:

Appingedam 6 Pekela 2 Delfzijl 2 Oldambt 8 Groningen 26 Westerwolde 12 Loppersum 1 Midden-Groningen 16 Stadskanaal 12 Het Hogeland 31 Veendam 8 Westerkwartier 10 Overig 1 Totaal 134

In Nederland als geheel vond het RIVM tussen donderdag- en vrijdagochtend 5790 nieuwe besmettingen, 1292 meer dan in de voorgaande vierentwintig uur. 211 mensen werden opgenomen in een ziekenhuis, waarvan 23 op een IC. Het aantal ziekenhuisopnames daalde met 24 ten opzichte van gisteren. 84 mensen overleden aan COVID-19, negen meer dan donderdag werden gemeld.