Zwaargewonde bij steekpartij in Paddepoel, dader door arrestatieteam uit flat gehaald

Foto: Rick ten Cate - tencatefotografie.nl

Bij een steekpartij op de Plutolaan in de Groningse wijk Paddepoel is in de nacht van donderdag op vrijdag een man zwaargewond geraakt. Dat melden verschillende incidentenwebsites.

De melding van een steekpartij kwam rond 01.40 uur binnen bij de hulpdiensten. “Het lijkt te zijn gebeurd in een appartement van een flat”, vertelt Rick ten Cate van tencatefotografie.nl. “De hulpdiensten zouden zijn gealarmeerd nadat er in de buurt hulpgeroep was gehoord. Weldra was er in de straat veel politie aanwezig. De agenten dragen zware vesten. Er staan twee ambulances in de straat en zojuist is ook het MMT, het Mobiel Medisch Team, gearriveerd.”

Met spoed naar ziekenhuis

Volgens Martin Nuver van 112groningen.nl wordt een man behandeld in een ambulance. “Er ligt iemand op de brancard. Het MMT is na het arriveren direct de ambulance ingegaan waar ze de verpleegkundigen van de ziekenwagen assisteren bij het stabiliseren.” Rond 02.15 uur vertrok de ambulance met spoed, met zwaailicht en sirene ingeschakeld, richting het ziekenhuis.







Het MMT krijgt, nadat het slachtoffer in de ambulance vertrokken is, de opdracht om te wachten. Foto: Rick ten Cate – tencatefotografie.nl.

“Politie probeert contact leggen met een verdachte”

De tweede ambulance en het MMT blijven ondertussen in de straat. “Er klinken nog steeds sirenes in de stad”, vertelt Ten Cate. Even later ziet de fotograaf het arrestatieteam van de politie ter plaatse komen. “Ook een onderhandelaar en een arrestantenbus zijn de straat ingereden.” De onderhandelaar en het AT gaan vervolgens al snel de flat in. Martin Nuver: “Ze zijn helemaal naar boven gelopen, naar de zesde verdieping. Ze proberen contact te leggen met een persoon die zich in een woning bevindt.”

“Ze slaan de deur er uit”

Als de persoon na herhaaldelijk aandringen van de onderhandelaar niet reageert komt rond 03.10 uur het arrestatieteam in actie. “Ze slaan de deur van de woning er uit. Ook wordt een cirkelzaag gebruikt.” Vrij snel daarna zijn de politiemensen binnen en kan de persoon aangehouden worden. Rick ten Cate: “De man is niet gewond geraakt. Hij is in een politiebusje geplaatst en zal overgebracht worden naar het bureau waar hij verhoord zal worden.”

De politie doet onderzoek naar de toedracht van de steekpartij. Onder andere de technische recherche is aanwezig om sporen veilig te stellen.