Zonneweide Glimmen sluit contract met energieleverancier

nieuws

Foto: zonneweideglimmen.nl

Zonneweide Glimmen heeft een contract getekend met een energieleverancier. De verwachting is dat vanaf maart 2021 de eerste stroom geleverd gaat worden.

Op dit moment wordt er druk gewerkt aan de realisatie van de zonneweide die aangelegd wordt aan de Zuidlaarderweg op een terrein waar vroeger een boomkwekerij was gevestigd. “Na een intensieve selectieprocedure, gevolgd door contractonderhandelingen, is het gelukt om een goede leverancier te vinden”, laat Menno Visser namens Zonneweide Glimmen weten. “ENGIE Services Noord B.V. uit Roden gaat het project realiseren en gedurende minimaal 5 jaar het onderhoud plegen aan de installaties.” Voor het bedrijf is gekozen omdat men een goede offerte neer wist te leggen en het bedrijf ook ruime ervaring heeft met vergelijkbare projecten in het Noorden.

Op het terrein is ruimte voor zo’n vijfduizend panelen. Op dit moment zijn er nog een aantal panelen te koop. Om deze laatste panelen te verkopen wordt er een bouwbord op de locatie geplaatst en wordt er ook een advertentie in een huis-aan-huisblad afgedrukt. De zonneweide is het grootste postcoderoos-project van het Noorden.