Zonneweide Glimmen heeft benodigde 1,3 miljoen euro binnen

nieuws

Foto: zonneweideglimmen.nl

Zonneweide Glimmen heeft de financiering van 1,3 miljoen euro rond. Dat laat de Coöperatie Zonneweide Glimmen zaterdagavond weten.

“Het Fonds Nieuwe Doen heeft besloten definitief een lening te verstrekken met een aantrekkelijke rente”, laat de coöperatie weten. “Samen met de kapitaalstortingen van de deelnemers is nu de benodigde 1,3 miljoen euro beschikbaar.” De zonneweide wordt gerealiseerd aan de Zuidlaarderweg op een terrein waar vroeger een boomkwekerij was gevestigd. Er is ruimte voor zo’n vijfduizend panelen.

Begin oktober waren er nog ongeveer duizend panelen beschikbaar. Mensen, maar ook bedrijven en verenigingen uit de regio Glimmen, Haren, Groningen-Zuid, Peize, Eelde, Vries, Midlaren, Kropswolde en Westerbroek kunnen voor 250 euro een paneel aanschaffen. De zonneweide is het grootste postcoderoos-project van het Noorden. De bedoeling is dat de eerste elektriciteit begin volgend jaar geleverd gaat worden.