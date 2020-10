nieuws

Ziekenhuismedewerkers zouden altijd een mondkapje moeten dragen als ze aan het werk zijn. Daarvoor pleiten vijf vakbonden in de zorg en de Patiëntenfederatie Nederland.

Zij vinden dat ziekenhuispersoneel in alle gevallen moet kunnen beschikken over persoonlijke beschermingsmiddelen. Op dit moment is er in de ziekenhuizen geen duidelijke norm over het gebruik van mondkapjes. Hierdoor ontstaat er veel verwarring onder medewerkers en patiënten. “Bij sommige contacten tussen patiënt en zorgverlener zijn, volgens de huidige richtlijnen, mondneusmaskers niet nodig”, staat in een brief die naar de ziekenhuizen is gestuurd. “Maar ook wanneer dat wel noodzakelijk is, hoeft zorgpersoneel op de gang weer geen masker te dragen. Bij de patiënt of in het lab je masker op, bij het koffieapparaat je masker af. Alsof het virus zich een paar meter verder anders gedraagt”.

De vijf vakbonden en de Patiëntenfederatie vinden dat veiligheid voorop moet staan. De ziekenhuizen hanteren nu een richtlijn die te veel ruimte over laat voor een eigen invulling. Men ziet het liefste dat de richtlijn van verpleeghuizen gevolgd gaat worden. Daar geldt de regel dat er altijd preventief een mondkapje gedragen wordt.