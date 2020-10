Zeventien procent minder klinische bedden bij UMCG

nieuws

Foto: Sebastiaan Scheffer

In verband met het sterk toenemende aantal Covid-patiënten dat nu in het UMCG is opgenomen, wordt de klinische capaciteit aangepast. Dat maakte het ziekenhuis maandagmiddag bekend. Twee verpleegafdelingen worden exclusief gereserveerd voor Covid-zorg. Op de Intensive Care worden 18 van de 44 IC-bedden gereserveerd voor coronapatiënten.

Alle afdelingen zijn ingedeeld in drie categorieën. In categorie 1 zijn er weinig patiënten bij wie de behandeling uitgesteld kan worden; in categorie 3 zijn er de meeste patiënten bij wie dit kan. Voor de drie categorieën schaalt het UMCG voorlopig respectievelijk 10, 20 en 30% af. Deze indeling heeft volgens het ziekenhuis gevolgen voor het aantal operaties dat kan worden uitgevoerd.

De poliklinische zorg gaat wel zoveel mogelijk door, evenals de dagbehandelingszorg. Dit betekent dat het operatief dagbehandelcentrum, de functiecentra, het endoscopiecentrum, het dagcentrum oncologie en hartkatheterisatie volledig geopend blijven. Ook behandeling bij Radiotherapie, het Protonencentrum en de dagbehandelingen bij revalidatie, psychiatrie en verloskunde blijven doorgaan.