Zestig dagen langer voorarrest voor verdachten fatale vechtpartij in Hoogkerk

Foto: Patrick Wind - 112groningen.nl

De rechter-commissaris heeft bepaald dat de drie verdachten van het fatale geweldsincident in Hoogkerk, wat halverwege augustus plaatsvond, zestig dagen langer in voorarrest moeten blijven. Ook werd maandag bekend dat de eerste zitting in de zaak eind november zal zijn, zo meldt het Dagblad van het Noorden.

Vermoedelijk zal het incident nog niet inhoudelijk behandeld worden tijdens de eerste zitting, maar tot deze eerste zitting blijven een vader en zoon van 51 en 24 jaar en een man van 23 in hechtenis.

Bij het incident aan J.A. de Bree-Meijerstraat in Hoogkerk kwam restauranthouder Lazaros Kounatidis uit Groningen om het leven.