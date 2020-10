Zes miljoen euro meer te besteden voor gemeente, maar stadsbestuur houdt grote ‘coronaslag’ om de arm

nieuws

Het tijdelijke onderkomen van de gemeente Groningen aan de Radesingel Foto: Hardscarf via WikiMedia Commons (CC 4.0)

In de tweede voortgangsrapportage van de gemeentebegroting over 2020 stelt het stadsbestuur dat het een positief resultaat van 15,9 miljoen euro denkt te gaan boeken in het begrotingsjaar. Daarvan is zo’n zes miljoen euro extra bestedingsruimte. In de eerste begrotingsprognose verwachtte het gemeentebestuur nog een verlies op de begroting van ruim acht miljoen euro.

Volgens het stadsbestuur wordt dit grote verschil veroorzaakt door een betere inschatting van de corona-effecten, de compensatie van het rijk daarvoor en effecten die in april van dit jaar nog niet

bekend waren.

Maar het college van B&W houdt wel een slag om de arm. Zo wordt binnen de prognose geen rekening gehouden met een eventuele 2e (intelligente) lockdown. Het gemeentebestuur zegt de dat de effecten van corona waar dat kon zijn meegenomen, maar grote onzekerheid blijft.

Hoewel het Rijks vermoedelijk bij zal springen, staat de GGD Groningen nu al voor een tekort van negen ton. Ook wordt er rekening gehouden met een tekort van 1,3 miljoen euro op de zorg, met name in de Wmo, Beschermd Wonen, Maatschappelijke opvang, LVV en Jeugdzorg. Ook gemeentelijke compensaties voor verbonden instellingen en de culturele sector zijn soms niet meegenomen in de prognose.