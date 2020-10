Zeldzame hop op binnenplaatsje Sontplein (video)

nieuws

De hop is een zeldzame vogel met een opvallende kuif. Hij komt voor in open bossen, bij grassteppen en in woestijnachtige omgevingen. En op het Sontplein.



Spanje en Portugal zijn het belangrijkste broedgebied. Ze overwinteren in Zuid-Europa en Afrika. In Nederland is de hop een doortrekker in uiterst klein aantal die vooral in april/mei en september/oktober wel eens gezien wordt.

De Groningse hop vermaakt zich ondertussen al een week op ‘een onooglijk binnenplaatsje achter de Dekatlon’, meldt Jacob Bosma.

Prachtig hoe deze Hop al een week lang z’n kostje bij elkaar scharrelt op een onooglijk binnenplaatsje achter de Dekatlon #Groningen. pic.twitter.com/1TIjpOWNJg — Jacob Bosma (@jacob_bosma) October 14, 2020