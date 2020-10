“Zaterdag een spatje motregen, zondag regenachtig”

nieuws

Foto: Henk Ellérie

Een droge en zonnige herfstdag zit er voorlopig nog niet in. Ook komend weekend moeten we rekening houden met regen. Dat is de voorspelling van OOG-weerman Johan Kamphuis.

“Donderdag is er af en toe zon afgewisseld door wolkenvelden”, vertelt Kamphuis. “In de middag neemt de bewolking toe en is er kans op een enkele bui. Bij een matige zuidwestenwind, windkracht 4, wordt het 16 graden. In de nacht naar vrijdag zijn er opklaringen en daalt het kwik naar 9 graden.”

“Vrijdag is er af en toe zon maar in de middag kan er een enkele bui vallen. Het wordt dan 15 of 16 graden. In het weekend kan er op zaterdag een spatje motregen vallen. Op zondag is het regenachtig. Op zowel zaterdag als zondag wordt het 14 graden.”