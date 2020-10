Zanger Jelle Mulder brengt ode aan Stad die zijn nacht kwijt is

nieuws

Foto: Joey Lameris - 112groningen.nl

‘De stad is z’n nacht kwijt’. Dat is de titel van een ode die de Stadse zanger Jelle Mulder brengt aan de Groningse horeca. Het lied beleefde vrijdagavond haar première.

Om de verspreiding van het coronavirus een halt toe te roepen zijn er de afgelopen periode diverse maatregelen genomen. In eerste instantie ging het onder andere om een sluitingstijd van 22.00 uur voor de horeca. Vorige week maakte het kabinet bekend dat de maatregelen verder aangescherpt moesten worden waarbij de horeca de komende periode de deuren volledig gesloten moet houden.

Voor zanger Jelle Mulder was dit aanleiding om een lied te schrijven dat beschouwd moet worden als een ode aan het nachtleven van Groningen. “De Stad is stiller, ik weet niet wat ik moet doen, mijn ogen trillen, de tranen lopen dit voelt raar”, zijn de eerste regels die gezongen worden. Het lied is geproduceerd en gemixt door Roy Harms en Jelle Mulder. De mondharmonica die in het lied te horen is wordt bespeeld door Tollek Ollestad.

Beluister het lied hier: