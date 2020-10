“Woensdag en donderdagavond buien, daarna droger bij 15 graden”

nieuws

Foto: Robbert Kuiper

Ook de komende dagen blijven we vasthouden aan een onbestendig weertype waarbij het vanaf vrijdag wat droger lijkt te worden. Dat is de voorspelling van OOG-weerman Johan Kamphuis.

“Maandag blijft het op de meeste plaatsen droog en wisselen zon en bewolking elkaar af”, vertelt Kamphuis. “Bij een matige wind uit het zuiden tot zuidwesten, windkracht 3 tot 4, wordt het 11 of 12 graden. In de nacht naar dinsdag daalt het kwik naar 6 graden. Dinsdag begint de dag met geregeld zon maar neemt gaandeweg de bewolking steeds meer toe. Later in de middag volgt er wat lichte regen. Bij een matige wind uit het zuiden tot zuidwesten, windkracht 3 tot 4, wordt het dan 12 graden.”

“Woensdag vallen er verspreid over de dag wat buien. Donderdag blijft het tot de avond droog waarbij overdag er wat ruimte is voor de zon. Op beide dagen wordt het 12 graden. Vrijdag blijft het droog en is het met 15 graden wat zachter. Ook tijdens het weekend blijft het overwegend of geheel droog en wordt het 15 of 16 graden.”