“Woensdag 20 graden, later op de dag stormachtige wind”

Het kan woensdag weleens 20 graden worden waarbij er later op de dag mogelijk een stormachtige wind komt te staan. Dat is de voorspelling van OOG-weerman Johan Kamphuis.

“Dinsdag begint de dag met enkele opklaringen maar al snel wordt het grijs weer”, vertelt Kamphuis. “In de middag valt er zo nu en dan lichte regen. Later in de middag volgt de overgang naar droog weer. Bij een matige wind uit het zuiden tot zuidwesten, windkracht 4, wordt het 13 graden. De nacht naar woensdag verloopt regenachtig.”

“Woensdagochtend valt er eerst wat regen maar al snel wordt het droog en breekt vanuit het zuiden geregeld de zon door. Met 20 graden is het erg zacht. De wind speelt echter wel een hoofdrol. In de middag steekt er een krachtige tot mogelijk harde zuidenwind op, windkracht 6 tot 7. Langs de Wadden wordt het stormachtig, windkracht 8, misschien in de avond wel stormkracht 9.”