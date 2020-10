“Wisselvallig weer houdt aan met in de nacht naar dinsdag flink wat regen”

nieuws

Het wisselvallige weer waar we de afgelopen dagen al mee te maken hadden gaat ook de komende dagen het weerbeeld bepalen. Daarbij kan er in de nacht naar dinsdag flink wat regen vallen. Dat is de voorspelling van OOG-weerman Johan Kamphuis.

“Maandag is er veel bewolking maar misschien is er in de ochtend nog een glimp van de zon te zien”, vertelt Kamphuis. “In de loop van de middag kan er zo nu en dan een bui vallen. Bij een matige wind uit het zuiden tot zuidoosten, windkracht 3 tot 4, wordt het ongeveer 14 graden. In de nacht naar dinsdag gaat er flink wat regen vallen en wordt het 10 graden.”

“Dinsdag is er eveneens veel bewolking en valt er af en toe een bui. Bij een matige zuidwestenwind, windkracht 4, wordt het dan 14 of 15 graden. Op woensdag houdt het wisselvallige weer aan maar schijnt de zon ook zo nu en dan. Het wordt 15 graden.”