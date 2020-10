Wintertijd komt er aan: ‘Fietser zorg voor goede verlichting’

nieuws

Foto Andor Heij. Fiets verlichting

Op diverse fietspaden en straten in de stad wordt er op gewezen om je licht aan te zetten. Met gele verf is de waarschuwing op straat aangebracht.

Dit weekeinde start de wintertijd en dat is traditioneel de tijd om fietsers er op te wijzen dat een goede verlichting belangrijk is. Veilig Verkeer Nederland start daarom maandag een landelijke campagne. Zo gaan er diverse teams het land in om mensen te helpen die geen goede lampen op hun fiets hebben.

Wie daar niet op wil wachten kan vrijdag al op de Grote Markt terecht. Fietscentrum Groningen uit de Oosterpoortwijk gaat tussen 12.00 en 17.00 uur gratis kleine reparaties doen om de fiets winterklaar te krijgen.