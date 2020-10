wijdoenmee: Nieuwe campagne GGD en Veiligheidsregio in strijd tegen corona

nieuws

De Veiligheidsregio Groningen en GGD Groningen beginnen, in de strijd tegen het coronavirus, een nieuwe campagne onder de titel #wijdoenmee. Met de campagne hopen de organisaties de coronaregels opnieuw onder de aandacht van Groningers te brengen.

“Het aantal besmettingen loopt flink op. De situatie in Groningen is zorgelijk”, zo stelt het Team Communicatie van Veiligheidsregio Groningen. “Het is daarom belangrijk dat iedereen de basismaatregelen opvolgt. Die gezamenlijke opgave staat centraal in #wijdoenmee.”

Volgens de samenwerkende organisaties is gekozen voor het mondkapje als het centrale symbool voor het naleven van de maatregelen. Onder andere het Forum Groningen, Donar, Brandweer Groningen, Veiligheidsregio Groningen, GGD Groningen, Zeehondencentrum Pieterburen en de Groningse gemeenten doen mee met de campagne.

Volgens de instanties sluiten de komende dagen nog veel meer bekende organisaties aan. De campagne loopt circa twee tot drie weken.