Wethouders openen natuurdak gemeentekantoor

Wethouders Philip Broeksma en Glimina Chakor hebben vanmiddag het nieuwe groene dak van het gemeentekantoor aan het Gedempte Zuiderdiep geopend.. Dit groene dak zorgt ervoor dat regenwater niet direct in het riool terechtkomt, het isoleert beter en het is goed voor de biodiversiteit.

De laatste jaren krijgen we steeds vaker te maken met periodes van extreme hitte of regenval. Met name in de binnenstad van Groningen lopen de temperaturen door de vele platte daken in de zomer flink op. De grote hoeveelheid bestraatgebied zorgt ervoor dat het riool stevige regenbuien niet altijd goed kan verwerken. Dit groene dak zorgt ervoor dat de regen langer wordt vastgehouden en in de zomer zorgt het voor verkoeling voor de werknemers.

Ook particulieren maken kans op een groen dak. Zij kunnen hiervoor een subsidie aanvragen bij de gemeente Groningen.