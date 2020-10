“Werkgelegenheid tabaksfabriek moet behouden blijven”

nieuws

Foto Andor Heij. Niemeyer Paterswoldseweg tunnel en brug

Het college van burgemeester en wethouders moet alles in het werk stellen om de werkgelegenheid die dreigt te verdwijnen met het sluiten van tabaksfabriek Niemeyer, te behouden. Dat zegt de fractie van de SP die vragen heeft gesteld aan het college.

Afgelopen donderdag werd bekend dat British American Tobacco onderzoek doet of de productie van shagtabak bij Niemeyer ook verplaatst kan worden naar Duitsland of Hongarije. Mocht de productie verplaatst worden dan zou dit een verlies betekenen van 185 banen. Daarnaast werken er zestig medewerkers via de sociale werkplaats bij Niemeyer. “Wij maken ons grote zorgen over het mogelijke verlies aan werkgelegenheid bij Niemeyer in het bijzonder en over het verlies en tekort aan productiewerk in Groningen in het algemeen”, zegt SP-fractievoorzitter Jimmy Dijk.

De partij vindt dat het college alles in het werk moet stellen om deze werkgelegenheid voor Groningen te behouden in plaats van deze werkgelegenheid naar Duitsland of Hongarije te verplaatsen. In het verleden heeft de SP al meerdere malen aangedrongen op het behouden en vergroten van productiewerk en werk voor praktisch geschoolden voor Groningen. Het voorstel van de partij om werkgelegenheid voor vakkrachten en werkzoekenden met een beroepsopleiding te stimuleren werd bij de bespreking van de ‘Nieuwe economische agenda 2020-2022’ met steun van de gemeenteraad aangenomen.

