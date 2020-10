Werkgelegenheid Groningen relatief mild geraakt door coronacrisis

nieuws

Foto: Gerrit de Haan

Groningen is tot nu toe relatief mild geraakt door de coronacrisis als het gaat om de werkgelegenheid. Dat blijkt uit de jaarlijkse UWV-publicatie Regio in Beeld. In Groningen ligt de werkgelegenheid vooral in sterk aanwezige sectoren als zorg, onderwijs en overheid.

In vergelijking met andere regio’s zijn in Groningen relatief weinig werknemers werkzaam in de horeca, luchtvaart, sierteelt en sport, cultuur en recreatie. Dat zijn, volgens het UWV, de sectoren die het nu het zwaarst hebben, onder andere door overheidsmaatregelen om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. In regio Groningen werken veel mensen in de zorg & welzijn, het openbaar bestuur, het onderwijs en de industrie. Deze sectoren hebben bijna niet te maken gehad met een terugval in werkgelegenheid.

Wel kent Groningen veel tijdelijke, vaak seizoensgebonden, werkgelegenheid in sectoren als horeca, cultuur, sport & recreatie en industrie. Voor werkzoekenden is het op korte termijn moeilijk om in deze sector of functie werk te vinden. Werkgevers nemen in economisch moeilijke tijden vaak het eerst afscheid van deze werknemers.

Hoewel het aantal WW-uitkeringen de laatste maanden in Groningen afnam, verwacht UWV dat het aantal uitkeringen in 2021 oploopt. Vooral in de eerste maanden van de crisis nam het aantal werkzoekenden toe. Daarna volgde een afname van de WW in de zomermaanden.