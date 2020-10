Werken, sporten en anderen ontmoeten onder één dak in Haren

Werken, sporten en anderen ontmoeten. Dat kan vanaf 1 december onder één dak in het oude ABN-AMRO pand aan de Rijksstraatweg in Haren.

Het team van Shared Spaces Haren is druk bezig om het oude bankgebouw om te toveren tot een flexwerkplek met een sportschool. De stichting, die bestaat uit een aantal ondernemers uit het dorp, wil het ontmoeten, verbinden en samenwerken van de inwoners van Haren stimuleren. “Ons idee hierachter is met name om mensen bij elkaar te brengen,” vertelt oprichter Jannick Plantinga. “We zitten in een tijd waarin we steeds meer richting individualisering gaan. Mensen zijn veel bezig met hun telefoon met oordopjes in, je eigen ding doen. Wij willen mensen juist uitnodigen om met elkaar het gesprek aan te gaan.”

Iedereen is welkom in het pand. “Het is ook voor inwoners. We willen beneden een bord plaatsen waar mensen iets op kunnen zetten, bijvoorbeeld dat ze een timmerman nodig hebben.”

De ondernemers hopen op 1 december open te kunnen.