Werkloosheid voor vijfde jaar op rij het hoogst in Groningen

Foto: Gerrit de Haan

Sinds 2015 is de werkloosheid het hoogst in de provincie Groningen. Ook in het tweede kwartaal van 2020 was Groningen koploper met een werkloosheidspercentage van 4,4 procent, zo blijkt donderdag uit cijfers van het CBS.

De werkloosheid steeg in alle provincies, in Groningen steeg het percentage met 0,3 procentpunt ten opzichte van het vorige kwartaal. De stijging was het sterkst in Drenthe en Overijssel (0,7 procentpunt). In Utrecht nam de werkloosheid met 0,1 procentpunt slechts licht toe.

Voor de meeste provincies geldt dat de werkloosheid in het afgelopen decennium het hoogste niveau bereikte in 2014 en vervolgens tot en met 2019 weer daalde. In Groningen zette de daling een jaar later in.