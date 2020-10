Werk dat uitermate veel concentratie vergt  

nieuws

De politie in Groningen heeft een bijzondere vacature. Er wordt een camerabeeldspecialist gezocht. Werk dat veel concentratie vergt.



Bij de politie Noord-Nederland werken sinds een jaar medewerkers met autisme voor het analyseren van videobeelden. Dat geeft goede resultaten.

De politie krijgt steeds meer camerabeelden van particulieren en bedrijven in opsporingsonderzoeken. In grote onderzoeken moeten er soms uren aan camerabeelden worden bekeken. ‘Dat is tijdrovend en vergt uitermate veel concentratie’.

‘Jouw taak zal het bekijken van de camerabeelden zijn waarbij je op zoek gaat naar bijvoorbeeld een bepaalde auto of een bepaalde verdachte’.

Belangstellenden kunnen zich tot en met 2 november melden bij AutiTalent. Deze organisatie heeft als doel zoveel mogelijk mensen met autisme aan volwaardig betaald werk te helpen.

Meer info: https://www.autitalent.nl/werken-via-autitalent/vacature-camerabeeldspecialist/