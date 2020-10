Wekelijkse update RIVM: ‘Laagste percentage positieve tests in Groningen’

nieuws

Met 669 positieve tests had de provincie Groningen de afgelopen week het laagste aantal positieve tests per hoofd van de bevolking. Dat blijkt uit het weekrapport over de afgelopen zeven dagen van het RIVM. 114 personen per 100.000 raakten besmet met het virus.

Er zijn grote verschillen tussen de regio’s, zo stelt het RIVM De regio’s met het laagste percentage positieve testen waren Groningen en Fryslân. De gemeenten Ter Apel en Groningen hadden het hoogste aantal besmettingen per hoofd van de bevolking binnen de provinciegrenzen. In de afgelopen week overleden twee inwoners van de provincie aan COVID-19.

Het aantal nieuwe meldingen nam deze week opnieuw minder snel toe dan de week hiervoor, zo stelt het RIVM. Dat is waarschijnlijk het effect van de maatregelen die eind september en medio oktober van kracht werden. Ook meldt het Rijksinstituut dat het verschil tussen het aantal meldingen in jongere en oudere leeftijdsgroepen deze week kleiner is geworden.