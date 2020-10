Wegwerkzaamheden in herfstvakantie tussen Waterhuizen en Westerbroek

nieuws

Foto: Google Maps- Streetview

Tussen maandag 12 en vrijdag 16 oktober wordt er, op verschillende momenten, gewerkt op de Rijksweg West (N860) en de Doctor E.H. Ebelsweg, tussen Waterhuizen en Westerbroek.

Het fietspad langs de N860 en de weg bij de spoorwegovergang in Waterhuizen worden opnieuw geasfalteerd. Het asfalteren vindt plaats tussen de Borgweg en de rotonde bij Waterhuizen.

Tijdens de werkzaamheden is er maar één rijbaan van de N860 te gebruiken, want de rijbaan van Hoogezand naar Groningen wordt afgesloten en wordt gebruikt als fietspad. Verkeer vanuit Hoogezand naar Groningen wordt omgeleid via de A7.

De rijbaan vanuit Groningen naar Hoogezand is wel te gebruiken, maar met een tijdelijke snelheidsbeperking. De rotonde bij Waterhuizen blijft tijdens de werkzaamheden open.