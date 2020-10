Wegwerkzaamheden Europaweg in volle gang

nieuws

Foto: Dennis Smit

De Europaweg is sinds zondagochtend volledig afgesloten vanwege wegwerkzaamheden. De weg krijgt nieuw asfalt.

Zondagochtend is een aannemer begonnen met het wegfrezen van het oude asfalt. Hiervoor werden diverse machines ingezet. De verwachting is dat aan het einde van de dag al het asfalt weg is gehaald. Maandag wordt begonnen met aanbrengen van een nieuwe laag asfalt. Dit asfalt is geluidsreducerend. Dinsdagochtend moeten de werkzaamheden klaar zijn zodat vanaf 07.00 uur het verkeer weer via de Europaweg kan rijden.

Door de werkzaamheden is de Europaweg tussen de kruising met de Griffeweg en de Lübeckweg afgesloten. Bestemmingsverkeer wordt omgeleid via de Bornholmstraat.