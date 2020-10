De weggeefwinkel in Ten Boer is donderdag weer geopend na twee weken dicht te zijn geweest.

De winkel is verhuisd van het dorpshuis naar een eigen pand aan de Handelsweg. De weggeefwinkel is daar erg content over, omdat de zaak steeds in een tijdelijk onderkomen zat.

Het liep direct storm met nieuwsgierige klanten. Het werd zelfs zo druk dat de klanten, vanwege de coronaregels, buiten met elkaar een praatje moesten gaan maken.