“Weekend verloopt grijs en regenachtig”

Mooie zonovergoten herfstdagen liggen nog niet in het verschiet. In plaats daarvan verlopen zaterdag en zondag grijs en regenachtig. Dat is de voorspelling van OOG-weerman Johan Kamphuis.

“Vrijdag zijn er zonnige perioden maar trekken er ook sluierwolken over”, vertelt Kamphuis. “Het blijft droog en bij een stevige oostenwind, windkracht 4 of 5, wordt het 18 of 19 graden. In de nacht naar zaterdag zijn er opklaringen en koelt het af naar 12 graden. Ook in de nacht blijft de oostenwind staan.”

“Zaterdag wordt het 18 graden. De dag begint met zon maar in de loop van de middag gaat het regenen. Er waait een zwakke of matige wind, windkracht 2 of 3, uit zuidelijke tot zuidoostelijke richting. Zondag is het grijs en valt er een buitje. Door de sterkte zuidenwind, kracht 5 tot 6, voelt het nog kouder aan dat de werkelijke 13 of 14 graden.”