Watertoren van 45.000 roze en paarse Lego steentjes

Foto: www.wikipedia.nl

Hans-Peter Oort heeft met circa 45.000 Lego steentjes een maquette van de Watertoren aan de Hofstede de Grootkade gebouwd. In vreemde kleuren (foto’s onder), maar dat heeft een goede reden.



Het Waterbedrijf bericht over Hans-Peter op Facebook:

“Elke dag op weg van huis naar werk liep ik langs de markante watertoren aan de Hofstede de Grootkade, heel veel bakstenen maar niet recht en haaks. ‘Kan ik dat ook van LEGO maken?’ kwam al snel in mijn hoofd. Die geometrische uitdaging bleef in mijn hoofd spelen en ik ging experimenteren. Met 96 rechte steentjes in de rondte bleek rond bouwen mogelijk!

Dit leidde me al snel tot de surrealistische kleurstelling, want de meer realistische kleuren bleken heel veel duurder dan de feeërieke roze en paarse tinten. Het bleef puzzelen want niet elke blokje bestaat in elke kleur. Al met al heb ik de toren een stuk of drie keer opnieuw gebouwd. Gaandeweg tijdens het bouwproces leer je meer over zo’n toren. Dan blijkt dat dit niet zomaar een watertoren is, maar een van de hoogste en grootste van Nederland.

Langzamerhand ken je elke hoekje en steentje van zo’n toren en krijg je waardering voor dit historisch erfgoed. Dan zie je hoe de stad in de laatste honderd-nog-wat jaar gegroeid en veranderd is en wat de mensen in ons verleden gepresteerd hebben door dit op te bouwen. En eerlijk is eerlijk, als ik de toren nu zie denk ik toch ook enigszins trots: die heb ik gebouwd”.