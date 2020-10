Watersportverbond hekelt lappendeken aan bedieningstijden bruggen en sluizen

nieuws

De lappendeken aan bedieningstijden van bruggen en sluizen is het Watersportverbond een doorn in het oog. ‘Volkomen versnipperd’.



Eind maart bleek dat in Groningen de taakverdeling voor wat betreft brug- en sluisbedieningen volkomen versnipperd was, constateert het Watersportverbond.

‘Gemeenten en Provincie hadden hun eigen beleid en feitelijk lag de bediening van de vaarwegen helemaal stil. Vervolgens besloten de provincie, gemeenten en waterschap ieder voor zich wat een goede nieuwe startdatum zou zijn, inclusief nieuwe bedieningstijden’.

Uiteindelijk heeft een ambtenaar van de provincie de regie op zich genomen en afstemming van bedieningstijden van alle bruggen en sluizen in de regio voor elkaar weten te krijgen.

Het Watersportverbond heeft de provincie gevraagd de regierol van de ambtenaar formeel te maken. Men hoopt dat er daardoor volgend vaarseizoen een betere afstemming zal zijn tussen de verschillende beheerders.