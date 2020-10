nieuws

Soms heeft straatverlichting opeens een paarse kleur (foto’s onder). Waarom dat is heeft de gemeente deze maandag toegelicht.



‘Wat is dit paarse licht en waarom staan ze her en der door de stad?’, luidt de vraag van Bastiaan.

De gemeente: ‘Hallo Bastiaan, dit komt omdat de lamp aan het eind van zijn levensduur is’.

Lucy weet: ‘Komt vaker voor… ze schijnen ook wel eens rood op… dat is soms echt hilarisch’.

