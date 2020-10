Waarschuwing voor nepberichten over nieuwe coronamaatregelen

nieuws

Foto: Patrick Wind - 112groningen.nl

Op social media gaan maandagavond berichten rond dat het kabinet deze week met nieuwe coronamaatregelen komt. Het ministerie van Veiligheid en Justitie laat weten dat deze berichten niet waar zijn. “Het is nepnieuws.”

In het bericht wordt een vergadering van het ACC aangehaald. Het ACC is een ambtelijke crisiscommissie die het voorportaal is voor de politiek bij coronakwesties en het kabinet van advies voorziet. Opmerkelijk is dat deze vergadering op 6 oktober plaatsvindt. De resultaten uit dat overleg zouden zijn dat het aantal besmettingsgevallen hard op loopt en dat daarom extra maatregelen genomen moeten worden. In het valse bericht staat dat sportwedstrijden op amateurniveau vanaf vrijdag verboden worden en dat in de vier grote steden een avondklok wordt ingesteld.

“Het is onjuiste informatie”, laat het ministerie weten. “Het is te betreuren dat mensen via deze wijze nepnieuws verspreiden en onrust veroorzaken.” Het ministerie adviseert om voor de actuele informatie over de coronamaatregelen naar de website van de Rijksoverheid te gaan.