Vrouw aangehouden voor slaan automobilist op zebrapad Zonnelaan

nieuws

Foto: Patrick Wind (112 Groningen)

De politie heeft donderdagmiddag een moeder van twee kinderen gearresteerd op de Zonnelaan in Groningen. Ze sloeg de bestuurder van een auto die haar kinderen bijna aanreed op een zebrapad.

De bestuurder van de auto had het overstekende gezin over het hoofd gezien op het zebrapad. De vrouw ging daarop in discussie met de bestuurder en gaf deze een klap.

Toen de politie ter plaatse kwam, weigerde de vrouw om zich te identificeren. Omdat de vrouw ook de agenten vervelend bejegende, werd ze meteen in de boeien geslagen.