Vrijwilligers gaan benefietmaaltijd Sint Martinus thuisbezorgen

Bron: RosieTulips / Flickr / CC-2.0-by-nc-nd

De jaarlijkse Sint Martinus-benefietmaaltijd van de Vereniging Vrienden Martinikerk (VVM) is vanwege de coronamaatregelen verplaatst van de Martinikerk naar de Groninger huiskamers. “Komen de mensen niet naar de kerk, dan komen wij naar de mensen toe.”

“We wilden de gelegenheid om voor dit doel geld in te zamelen niet laten passeren”, meldt Jan Derksen, voorzitter van de VVM. De jaarlijkse maaltijd, met Sint Martinusgans op het menu, wordt bereid in de keuken van ’t Feithhuis. “Naast de gans met puree en rode kool leveren we er ook een flesje Sint Martinuswijn en een zakje Sint Martinuskoekjes bij. Dat zijn macroontjes waarin ook voederbieten zijn verwerkt. In normale jaren worden altijd voederbieten aan kinderen uitgedeeld die daar en lampion van maken”

Een team van vrijwilligers bezorgd de maaltijden vanaf dinsdag 10 t.e.m. zaterdag 14 november tussen 17.00 en 19.00 uur. Stadjers kunnen hun maaltijd bij de VVM bestellen. De VVM nodigt elk jaar ook de dak- en thuislozen uit voor eenzelfde ganzenmaaltijd in de Martinikerk. Dit jaar zullen die maaltijden worden bezorgd bij opvanghuizen voor deze groep mensen.