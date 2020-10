“Vrijdag gaat het wat voorjaarsachtig aan doen”

nieuws

Foto: Robbert Kuiper

Na een harde wind op woensdag wordt het wat rustiger in de atmosfeer waarbij het vrijdag wel eens voorjaarsachtig aan kan gaan doen. Dat is de voorspelling van OOG-weerman Johan Kamphuis.

“Woensdag begint de dag met lichte regen”, vertelt Kamphuis. “In de middag wordt het droog en later breekt zelfs de zon door. De temperatuur loopt op naar zo’n 19 graden. De wind neemt toe naar een kracht 5, in de namiddag en avond naar windkracht 6 en draait van het zuiden naar het zuidwesten. Langs de Wadden staat in de avond een stormachtige wind, windkracht 8. In de nacht naar donderdag is het droog en daalt het kwik naar 12 graden.”

“Donderdag is er zo nu en dan zon maar in de middag neemt de kans op een bui toe. Bij een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind, windkracht 4 of 5, wordt het dan 16 graden. Vrijdag is het overwegend droog met geregeld zon. Het wordt 16 of 17 graden waarbij het een beetje voorjaarsachtig aan zal doen.”