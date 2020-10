“Vrijdag 16 graden en kans op een buitje”

nieuws

Ondanks de relatief hoge temperatuur zal het op vrijdag waarschijnlijk niet helemaal droog blijven. Dat is de voorspelling van OOG-weerman Johan Kamphuis.

“Vrijdag zijn er opklaringen die af worden gewisseld door stapelwolken”, vertelt Kamphuis. “In de middag is er een kleine kans op een bui. Bij een zwakke of matige wind uit het zuiden tot zuidwesten, windkracht 2 of 3, wordt het 16 graden. In de nacht naar zaterdag daalt het kwik bij enkele opklaringen naar 9 graden.”

“Zaterdag is er veel bewolking waarbij er vooral in het eerste deel van de dag kans is op een buitje of wat motregen. Er waait een stevige, vrij krachtige zuidenwind, windkracht 5. Het wordt 14 graden. Op zondag zijn er perioden met regen en wordt het 13 graden.”