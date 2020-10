Vrachtwagen en personenauto betrokken bij ongeluk op A28

nieuws

Foto: Patrick Wind - 112groningen.nl

Bij een verkeersongeluk zaterdagmiddag op de A28 zijn een vrachtwagen en een personenauto met elkaar in botsing gekomen. Dat meldt Patrick Wind van de incidentenwebsite 112groningen.nl.

Het ongeluk gebeurde rond 14.20 uur tussen Haren en Eelde. “Hoe het precies heeft kunnen gebeuren is onbekend”, vertelt Wind. “De hulpdiensten rukten in eerste instantie massaal uit. Behalve de politie en een ambulance werd ook de Harense brandweer opgeroepen omdat er mogelijk sprake was van een beknelling. Tevens werd de grote hulpverleningswagen van de Stadse brandweer gealarmeerd. De brandweer werd echter al snel weer afgemeld.”

Eén persoon moest door verpleegkundigen van een ambulance gecontroleerd worden. “De rechterrijstrook werd vanwege het ongeluk afgesloten. Dit zorgde voor een file vanuit de richting Groningen.” Een bergingsbedrijf heeft de personenauto weggesleept. De politie doet onderzoek naar de toedracht.