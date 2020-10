“Vraag een gratis boom aan voor je tuin”

nieuws

De gemeente is begonnen met de actie “Nieuwe dag, nieuwe boom.” Daarbij kunnen inwoners een gratis boom aanvragen voor in hun tuin. Op die manier wil de gemeente zorgen voor een klimaatbestendige en aantrekkelijke woonomgeving.

Inwoners kunnen via een online bomenkiezer een keuze maken uit 17 verschillende bomen. De keus is groot: er zijn grote en kleine exemplaren, bomen waar eetbare vruchten aan groeien, en bomen die meer vogels, vlinders of bijen aantrekken.

De gemeente stelt per jaar 365 bomen beschikbaar. Bomen die vóór 1 november zijn aangevraagd, worden nog dit najaar aan huis geleverd, inclusief instructies, maar je moet ze wel zelf planten. Een boom uitzoeken kan via ‘groningenklimaatbestendig.nl/nieuwedagnieuweboom’.