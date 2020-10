Voorwaardelijke werkstraf en boete voor Stadjer die zijn vijftig jaar jongere nichtje aanrandde

nieuws

Foto: mrg.bz/F0Ksyt

De rechtbank in Groningen heeft een 72-jarige man uit de stad Groningen veroordeeld tot een voorwaardelijke werkstraf van zestig uur en het betalen van een schadevergoeding van ruim 500 euro voor de aanranding van zijn vijftig jaar jongere nichtje.

Het incident voor plaats in de maand augustus van 2017. De vrouw stond in de badkamer van de woning haar oom, slechts gekleed in een onderbroek en t-shirt. Ze woonde in een kamer van de man. De man liep de badkamer binnen en knuffelde zijn nichtje, waarbij hij haar borsten heeft aangeraakt en haar tegen haar billen heeft geslagen. De verdachte bekende deze handelingen. Het slachtoffer maakte meldingen van meer ontuchtige handelingen tijdens het incident, maar hiervoor kon de rechtbank onvoldoende bewijs vinden.

De rechtbank acht het wrang en laakbaar dat de man zijn eigen nichtje op deze manier heeft betast in zijn eigen woning. De verdachte wist dat de vrouw in haar jeugd was verkracht. “Deze woning had voor aangeefster een veilige plek moeten zijn. Onmiskenbaar heeft verdachte door zijn handelen de lichamelijke integriteit van verdachte geschonden. Dit heeft een forse impact op aangeefster gehad”, aldus de rechtbank