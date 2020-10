Voorlopig laatste horeca-avond zorgt voor grote drukte in Stad

nieuws

Foto: ingezonden / OOG Tv

Het is woensdagavond flink druk in de binnenstad. Ooggetuigen melden dat veel mensen op deze voorlopig laatste horeca-avond het er nog even van nemen.

Dinsdagavond maakte premier Mark Rutte (VVD) bekend dat de coronamaatregelen aangescherpt worden nadat de besmettingscijfers al een aantal weken fors oplopen. Zo gaat de horeca vanaf woensdagavond 22.00 uur voor vier weken dicht. “Het eerste wat opvalt is de grote hoeveelheid fietsen die op de Grote Markt staan”, meldt een ooggetuige. “Als je vervolgens langs de kroegjes en restaurants loopt zie je dat het overal erg druk is. Terrasjes zitten vol. Eigenlijk kun je gewoon zeggen dat het afgeladen is.” Volgens de ooggetuige probeert iedereen zich zoveel mogelijk aan de geldende maatregelen te houden.

De nieuwe coronamaatregelen worden over twee weken door het kabinet geëvalueerd. Mocht de situatie dan verbeterd zijn dan gaat men werken aan mogelijke regionale maatregelen. Mocht de situatie toch verslechterd zijn dan komt Nederland in een mogelijke lockdown terecht.