Voorlopig geen waterstoftrein tussen Groningen en Friesland

Foto: Sebastiaan Scheffer

Er worden voorlopig geen waterstoftreinen ingezet tussen Groningen en Leeuwarden. Dat meldt het Friesch Dagblad vrijdagochtend. De Friezen hielden vorig jaar een eigen evaluatie van de waterstoftrein en kwamen tot de conclusie dat batterijtreinen en gedeeltelijke bovenleidingen een betere optie zijn.

Volgens de verantwoordelijke Friese gedeputeerde Avine Fokkens is waterstof een optie, maar zou een beslissing hierover nu voorbarig zijn. Volgens critici is het energieverbruik van waterstoftreinen echter erg ineffici├źnt. Ook trekken de treinen langzamer op en scoorde de trein in het algemeen slechter dan bijvoorbeeld treinen op batterijen.

Vanaf midden volgend jaar rijden er wel achttien nieuwe treinen op biodiesel tussen Leeuwarden, Harlingen en Stavoren om de uitstoot meter negentig procent terug te brengen ten opzicht van dieseltreinen.