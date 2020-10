Vliegveld Eelde krijgt Zakynthos erbij als zomerbestemming; TUI neemt ook vluchten naar Mallorca over

nieuws

Foto: Olivier Cabaret via Wikimedia Commons (CC 2.0)

Komende zomer is het mogelijk om naar het Griekse eiland Zakynthos te vliegen vanaf Groningen Airport Eelde. Dat maakte de luchthaven donderdagmiddag bekend. Daarnaast neemt touroperator TUI de vluchten van Transavia naar Mallorca over.

“De bestemming Zakynthos hebben we lange tijd niet in ons aanbod gehad en past goed bij waar de Noordeling van houdt”, vertelt Jonas van Dorp, Business Development Manager Groningen Airport Eelde. De vlucht naar Zakynthos wordt elke woensdag uitgevoerd.

Transavia liet eerder dit jaar weten de vluchten naar Mallorca niet meer uit te voeren. “Omdat Mallorca al jarenlang favoriet is onder de Eelde-reizigers zijn we gelijk in gesprek gegaan met TUI om te kijken of zij de vluchten over kunnen nemen”, gaat Van Dorp verder. “Gelukkig was TUI ook meteen enthousiast en kunnen we ook in 2021 weer vluchten naar dit eiland aanbieden.” TUI vliegt in de zomermaanden elke zondag naar Mallorca.