Vlaggen politiebureaus halfstok na overlijden 28-jarige agent bij Nuenen

Foto: Robin Feunekes - 112groningen.nl

De vlaggen op alle politiebureaus in het land hangen zondag halfstok na een noodlottig ongeval zaterdagavond bij het Brabantse Nuenen waar een 28-jarige politieman om het leven kwam.

Het ongeluk gebeurde rond 23.00 uur op de A270. De 28-jarige agent en een collega werden aangereden door een automobilist. Op het moment van het ongeluk bevonden de agenten zich buiten hun dienstvoertuig. Beide agenten raakten zwaargewond en werden overgebracht naar het ziekenhuis. De 28-jarige agent overleed in de nacht van zaterdag op zondag aan de verwondingen die hij had opgelopen. Zijn collega ligt nog in het ziekenhuis maar is buiten levensgevaar. Ook de automobilist raakte gewond.

De politie is direct een onderzoek gestart naar de toedracht. Uit de eerste resultaten zou blijken dat het om een noodlottig ongeval gaat en dat er geen opzet in het spel is geweest. Minister Ferd Grapperhaus (CDA) van Justitie laat weten geschokt te zijn: “Groot verdriet: bij Nuenen in Oost-Brabant is gisteravond bij een ernstige aanrijding een politieagent overleden, en is een collega zwaargewond geraakt. Mijn gedachten zijn bij hen en bij hun naasten. Ik denk ook aan hun collega’s voor wie dit zo dichtbij in leven en werk is.”