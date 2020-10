Viroloog Niesters: ‘17.000 sneltests voor UMCG zijn gok met weinig risico’

Hoewel nog niet alle Nederlandse testresultaten van de corona-sneltest bekend zijn, is er volgens viroloog Bert Niesters van het UMCG voldoende bewijs uit het buitenland voor de werking er van. De beslissing van het ziekenhuis om er meteen 17.000 te bestellen noemt hij daarom een weloverwogen gok.

“We weten vanuit andere landen eigenlijk al wel hoe goed deze tests zijn en of ze betrouwbaar genoeg zijn. Op basis daarvan kun je die gok wel nemen. En eigenlijk neem ik nooit een gok met een groot risico.”, aldus Niesters.

Hoewel de tests zorgen voor een hoop tijdswinst, kunnen ze alleen worden ingezet in een korte periode, de periode vlak voor het begin van de symptomen tot een paar dagen daarna. Maar dat is volgens Niesters een goed alternatief, omdat de besmettelijkheid van patiënten daarna minder is. De tests dienen daarom eigenlijk een beetje als steuntje in de rug voor de samenleving, zo stelt Niesters: “U kunt zich voorstellen dat bedrijven medewerkers met kleine klachten hiermee snel kunnen testen, waardoor de quarantainetijd afneemt.”

Ook ziet Niesters de sneltest als een goede steun bij het werk van de GGD, zeker in het bron- en contactonderzoek bij bevestigde patiënten. “We hebben in Groningen veel jongeren die besmet zijn. Zij hebben weinig klachten, maar moeten toch in isolatie blijven. Als je hiermee mensen sneller kunt testen, dan verloopt het contactonderzoek veel efficiënter.”