Vijf van de acht bouwcontainers in Rode Weeshuisstraat weggehaald

Foto: Johannes Rienks

Vijf van de acht bouwcontainers die sinds twee weken in de Rode Weeshuisstraat staan zijn vrijdag weggehaald. De bouwcontainers tastten het woongenot van de bewoners aan.

De bewoners werden twee weken geleden geconfronteerd met de gevolgen van de containers. Behalve dat hun uitzicht verdwenen was, was er ook een smalle doorgang ontstaan tussen de huizen en de containers. Met het oog op de maatregel om anderhalve meter afstand te houden trok men aan de alarmbel. De afgelopen dagen is er overleg geweest tussen de bewoners en de projectontwikkelaar. Dit heeft er voor gezorgd dat vijf van de acht containers weggehaald worden. Het gaat om de bovenste laag. Van de onderste laag blijven er drie van de vier staan.

In het nieuwe jaar zullen er weer drie containers bijgeplaatst worden. Deze komen dan bij een blinde muur te staan. De projectontwikkelaar zegt de containers nodig te hebben zodat alle werknemers op veilige afstand van elkaar kunnen schaften. Ook voor de smalle doorgang is er een oplossing. Daar is nu een deur geplaatst zodat alleen bewoners toegang hebben. Fietsers en wandelaars die gebruik maken van de straat worden omgeleid.

In de Rode Weeshuisstraat wordt druk gewerkt aan het te realiseren Mercado, een nieuw woon- en winkelcomplex.

