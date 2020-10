Vijf aanhoudingen en flink aantal boetes bij verkeerscontrole in Stad

nieuws

Foto: Rick ten Cate - tencatefotografie.nl

De politie heeft op afgelopen donderdag een dynamische verkeerscontrole uitgevoerd bij de stad Groningen. Daarbij zijn vijf personen aangehouden en schreef de politie ruim twintig bekeuringen en verbalen uit.

Een persoon probeerde tijdens de staandehouding te ontkomen. De politie zette eerst te voet de achtervolging in, vervolgens vorderde de politie een fiets en konden agenten de man inrekenen. Ook werden twee bestuurders aangehouden voor rijden onder invloed van drugs en werd een andere persoon aangehouden voor het in bezit hebben van softdrugs. Een andere persoon kon of wilde zich niet identificeren en is daarom aangehouden.

Ook reden twee bestuurders in een auto terwijl hun rijbewijs ongeldig was verklaard. Verder werden twee bestuurders geconfronteerd met openstaande boetes. Er werden bekeuringen uitgeschreven voor mobiel bellen in de auto, te gladde banden, het overschrijven van een doorgetrokken streep, mobiel telefoneren op de fiets en het niet dragen van autogordels.