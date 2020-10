Vier jaar cel voor gewelddadige overval op coffeeshop aan Schuitendiep

nieuws

Foto: Patrick Wind - 112groningen.nl

De rechtbank Noord-Nederland heeft donderdagmiddag een 57-jarige man uit Groningen veroordeeld tot een celstraf van vier jaar. Op 12 augustus van vorig jaar pleegde de man een gewelddadige overval op coffeeshop De Schavuit aan het Schuitendiep in de Stad. Daarbij raakte een medewerker van de coffeeshop gewond.

Volgens de rechtbank is bewezen dat de man achter de bar van de coffeeshop is doorgedrongen, waarna hij de medewerker met geweld heeft verjaagd met een mes. Daardoor viel de medewerker in de kelder. Door de val en een steek van de dader liep de man meerdere verwondingen op aan het hoofd, het oog en de arm.

De man werd al eerder veroordeeld wegens vermogens- en geweldsdelicten. De rechter verwijt de man dat hij tot op heden geen enkele verantwoordelijkheid heeft genomen voor zijn daden. “Na een lange tijd van zwijgen heeft verdachte ter zitting een ongeloofwaardig verhaal opgedist en vooral met een beschuldigende vinger naar anderen – politie, justitie en hulpverlening – gewezen”, zo stelt de rechter.