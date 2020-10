Vervanging voor traumahelikopter op Eelde die fire-melding kreeg

nieuws

Foto: Ruben Huisman - 112groningen.nl

De traumahelikopter die vrijdagavond niet kon opstijgen wegens een fire-melding is zaterdag vervangen door een andere helikopter. Dat laten bronnen aan OOG Tv weten.

Vrijdagavond kreeg het Mobiel Medisch Team, het MMT, de melding om met de helikopter uit te rukken naar een steekpartij in Grijpskerk. De bemanning van de helikopter kreeg vrijwel direct na het opstarten van de helikopter te maken met een fire-melding. Ook werd er een vlam gezien. De traumahelikopter, de PH-MAA, werd daarop weer uitgeschakeld. Terwijl het MMT in een auto naar Grijpskerk vertrok kwam de luchthavenbrandweer ter plaatse voor een controle.

Incidentfotograaf Rick ten Cate van tencatefotografie.nl zag in het uur dat volgde dat er verschillende controles werden uitgevoerd. Uiteindelijk werd de helikopter naar binnengeschoven. Zaterdag is duidelijk dat de PH-MAA voorlopig niet in actie komt. De PH-LLN staat nu stand-by op Eelde. De PH-LLN is een nieuwe helikopter die sinds mei in Nederland is.

Het MMT op Eelde vliegt normaal met de PH-DOC maar die staat sinds deze week in het Duitse Bonn.