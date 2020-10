Vertraging voor verkeer uit Stad na ongeluk waarbij aanhanger fietser raakt

nieuws

Foto: Rick ten Cate - tencatefotografie.nl

Verkeer dat via de N372 van en naar Groningen rijdt moet vrijdagmiddag rekening houden met vertraging. Vanwege een verkeersongeluk is de weg gedeeltelijk afgesloten. Dat meldt Rick ten Cate van de incidentenwebsite tencatefotografie.nl.

Het ongeluk gebeurde rond 15.30 uur tussen Peizermade en Peizerwold. “Hoe het precies heeft kunnen gebeuren is onbekend”, vertelt Ten Cate. “Een aanhanger schoot achter een auto vandaan en is vervolgens gekanteld op het fietspad beland waar op dat moment een persoon fietste. Die persoon is gewond geraakt.” Hulpdiensten waren snel ter plaatse. “Verpleegkundigen van een ambulance hebben het slachtoffer gestabiliseerd. De persoon is op een wervelplank gelegd en daarna met onbekende verwondingen overgebracht naar het ziekenhuis. Een wervelplank wordt gebruikt om een patiënt compleet te immobiliseren.”

Vanwege het ongeluk werd een rijstrook van de N372 afgesloten. “Verkeer vanaf Peize wordt via de andere rijbaan geleid. Verkeer vanuit Stad wordt via de busbaan gedirigeerd.” De politie doet onderzoek naar de precieze toedracht.