De NAM is nu definitief uit het versterkingsproces

Een versterkingsoperatie tot aardbevingsbestendige woningen in Ten Boer. Foto: Sebastiaan Scheffer

De versterkingsoperatie in Groningen is nu definitief in publieke handen. De NAM is uit het proces en heeft er geen enkele invloed meer op, maar betaalt wel de kosten. Dat meldt de Rijksoverheid woensdagmiddag.

Een en andere is vastgelegd in het wetsvoorstel Versterken Groningen dat minister Wiebes (Economische Zaken en Klimaat) en minister Ollongren (Binnenlandse Zaken) naar de Tweede Kamer hebben gestuurd. Het wetsvoorstel zorgt volgens het Rijk voor een transparant versterkingsproces en een stevige juridische basis voor de afhandeling van de versterking.

De wet maakt het juridisch mogelijk dat huiseigenaren de versterking in eigen beheer uitvoeren, of hun eigen wensen betrekken bij de versterking. Nieuw is dat eigenaren in beroep kunnen gaan tegen besluiten. De Nationaal Coördinator Groningen heeft een spilfunctie in de versterkingsoperatie, hij biedt uitleg en begeleidt bewoners in het proces.

In 2018 besloot het kabinet om de gaskraan dicht te draaien. Een van de gevolgen daarvan is dat de kans op aardbevingen afneemt en daardoor minder huizen versterkt hoeven te worden. Beide ministers zijn nog in gesprek met de regio over het versnellen van de versterkingsopgave, het toepassen van de nieuwste veiligheidsnorm en compensatie voor bewoners.